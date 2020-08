Tim Merlier sprint naar de zege in Brussels Cycling Classic, spectaculaire val vlak na finish

De Brussels Cycling Classic is een prooi geworden voor Tim Merlier. De Belgische kampioen van Alpecin-Fenix sprintte in de kletsnatte straten van onze hoofdstad naar de overwinning. Davide Ballerini (Deceuninck-Quick Step) en Nacer Bouhanni (Arkéa-Samsic) - nummer twee en drie - schoven na de finish zwaar onderuit op het gladde asfalt. Er werd dan ook beslist om geen podiumceremonie te houden.

Na amper 4 kilometer koers trokken Cedric Beullens, Loïc Vliegen, Julien Duval, Jasha Sütterlin en Jan-Willem van Schip in de aanval. Wat verderop kregen zij het gezelschap van Julien Van Den Brande, die in zijn eentje in de tegenaanval was gegaan. Zo vormde zich een kopgroep met zes renners en zij stonden meteen garant voor de traditioneel lange vlucht in deze wedstrijd.

Het zestal boekte op een gegeven moment een voorsprong van 5 minuten. Het sein voor het peloton om de snelheid op te voeren in de grote groep. In de aanloop naar de beklimming van de Alsemberg, de vierde laatste helling van de dag op 38 kilometer van de finish, was de voorsprong van de vroege vluchters geslonken tot één minuut. Een vijftal met Emmanuel Morin, Cyril Lemoine, Tom Wirtgen, Pim Ligthart en Alex Mengoulas trok in de tegenaanval. Op de top van de Bruineput werden zij echter opnieuw tot de orde geroepen.

Met nog 22 kilometer voor de boeg waren de vroege vluchters er eveneens aan voor de moeite en kregen we een algemene hergroepering. Jasper Philipsen gaf er op de Keperenberg, de laatste helling van de dag, een flinke lap op. Enkel Aimé De Gendt en Ilan Van Wilder hadden op deze tempoversnelling een passend antwoord. De kopgroep dikte in volle finale verder aan en bij het binnenrijden van het Brussels Hoofdstedelijk gewest was weer alles te herdoen.

Een compact peloton stoof, in een hels onweer, naar de nieuwe finishlocatie op het Belgiëplein af. In de daaropvolgende massasprint was Tim Merlier de snelste van het pak. De Belgische kampioen volgt daarmee de Australiër Caleb Ewan op als eindlaureaat van deze Brussels Cycling Classic.

Geen podiumceremonie na val met Nacer Bouhanni en Davide Ballerini

De organisatoren beslisten geen podiumceremonie te houden na de aankomst van de Brussels Cycling Classic. “Zowel Nacer Bouhanni als Davide Ballerini zijn na de finish ten val gekomen in een flauwe bocht na de finish. Wij hielden eraan de renners de kans te geven zich te laten verzorgen en beslisten daarom de podiumceremonie niet plaats te laten hebben. Bovendien was er een hels onweer losgebroken en was het niet opportuun de renners ook nog eens in de regen te huldigen”, meldde Didier Laporte van het organiserende comité.

Tim Merlier hoopt lijn door te trekken in Tirreno-Adriatico

“Ik vreesde er even voor dat ik mijn sprint van veel te ver had ingezet. Dat bleek achteraf gelukkig niet het geval”, reageerde Tim Merlier. “Jonas Rickaert ging de sprint aantrekken voor mij maar hij kwam door omstandigheden zeer vroeg op kop. Ik hield wat in en zette me daarna in het wiel van Bouhanni die ook gegangmaakt werd. Dat was de juiste keuze.”

De Brussels Cycling Classic werd in helse weersomstandigheden gereden. “De regen maakte er niet gemakkelijker en minder gevaarlijk op. Eigenlijk was dat wel wat in mijn voordeel. Vorig jaar mislukte mijn sprint compleet. Ik zat toen ook volledig alleen van de ploeg. Nu werd ik perfect gebracht en kon ik het afmaken”, aldus de Belgisch kampioen. “Ik had op het einde dan ook nog frisse benen, juist omdat mijn poegmakkers me steeds uit de wind wisten te zetten. Ik ben blij dat ik nog eens het zegegebaar kan maken. Zeker in deze trui. Ik trek binnenkort naar Tirreno-Adriatico waar ik de lijn van mijn conditie wens door te trekken. Ik hoop alvast in die Italiaans rittenkoers een rit te winnen.”

Top-10

1.Tim Merlier (Bel)

2.Davide Ballerini (Ita)

3.Nacer Bouhanni (Fra)

4.Florian Vermeersch

5.Martin Salmon (Dui)

6.Pascal Ackermann (Dui)

7.Lawrence Naesen

8.Romain Seigle (Fra)

9.Amaury Capiot

10.Edward Planckaert