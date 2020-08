‘Vergeten’ Suske en Wiske na 61 jaar alsnog afgewerkt

Na 61 jaar is De sonometer klaar. Willy Vandersteen begon zelf nog aan het avontuur van Suske en Wiske, maar werkte het nooit af.

Vanaf oktober verschijnt De sonometer in afleveringen in De Standaard. Het album ligt volgende maand in de winkel, maar Willy Vandersteen ging al in 1959 op inspiratiereis naar Japan, de Filipijnen, Hongkong, Thailand en India. Na zijn terugkeer werkte hij vier pagina’s en de ruwe versie van een vijfde pagina uit.

De sonometer zou eerst verschijnen in het tijdschrift Kuifje van Hergé, waarvoor Vandersteen ook klassiekers als Het Spaanse Spook, De Tartaarse Helm en De schat van Beersel maakte. Maar het verhaal bleef onafgewerkt liggen toen de samenwerking tussen Vandersteen en Hergé stopte.

Ter gelegenheid van de 75ste verjaardag van Suske en Wiske vroeg Standaard Uitgeverij de Franse scenarist François Corteggiani en tekenaar Dirk Stallaert om het verhaal af te werken. Het was vrijdag dertig jaar geleden dat Willy Vandersteen overleed.

Standaard Uitgeverij koos niet toevallig voor Stallaert (64). Hij tekende jaren de avonturen van Nero, maar heeft sinds 2006 verschillende freelanceopdrachten voor Studio Vandersteen gedaan.