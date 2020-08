Een moddervulkaan is donderdag uitgebarsten in Blora in de provincie Midden-Java in Indonesië. Meer dan tien minuten lang spuwde de Kesongo moddervulkaan modder tot 30 meter de lucht in, daarbij kwamen ook giftige gassen vrij. Volgens een buurtbewoner bestaat de modderkrater al lang, maar was dit de eerste grote uitbarsting die plaatsvond.