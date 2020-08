Gevangene met tbc overgebracht naar ziekenhuis in Hasselt

Bij een gevangene die in de gevangenis van Hasselt verbleef is vrijdag open tuberculose vastgesteld. De gevangene werd voor verzorging overgebracht naar een ziekenhuis in Hasselt.

Veel details over de besmetting wil Valérie Callebaut, woordvoerster van de FOD Justitie, niet kwijt. Per mail bevestigt ze aan Belga dat de gevangene na de diagnose is overgebracht naar een ziekenhuis in Hasselt en dat hij na verzorging terug naar de gevangenis van Brugge gaat.

Ook werden in de gevangenis van Hasselt alle preventieve maatregelen door de VRGT (Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding) en de arbeidsgeneesheer genomen om zowel de gevangenen als het personeel in Hasselt te beschermen tegen een mogelijke besmetting.

Tuberculose is een besmettelijke infectieziekte die vooral de longen aantast, maar ook op andere plekken in het lichaam infecties kan veroorzaken. De ziekte wordt verspreid door druppeltjes die via niezen of hoesten vrijkomen.

In België is tuberculose geen echte volksziekte meer, maar is ze ook nog niet uit het straatbeeld verdwenen. In 2018 werden in België 981 nieuwe gevallen vastgesteld. Dat is 8,6 per 100.000 inwoners. België behoort daarmee tot een van de laagste incidentielanden wereldwijd.