Meerdere jonge doden bij lange reeks weekendongevallen

Dit weekend gebeurden opnieuw heel wat ongevallen op onze wegen. Minstens drie twintigers kwamen daarbij om het leven.

Vier twintigers raakten afgelopen nacht betrokken bij een ongeval in Genk. Het ongeval gebeurde omstreeks half drie op de Hermeslaan. Een automobilist die drie passagiers vervoerde verloor om nog onduidelijke redenen de controle over het stuur. Voor twee inzittenden van de auto, twee Genkenaren van 22 en 24 jaar, kon geen hulp meer baten. Een derde persoon, een 21-jarige Genkenaar, werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. De 25-jarige bestuurder uit Genk raakte ook gewond.

Het dodelijke ongeval in Deinze. Foto: rr

En ook op de E17 in Deinze, ter hoogte van de afrit, reed een chauffeur voor een nog onbekende reden met zijn auto tegen een boom. In het voertuig zaten drie twintigers met de Franse nationaliteit. Een vrouwelijke passagier overleed, de bestuurster raakte levensgevaarlijk gewond. Een derde inzittende, een man, liep lichte verwondingen op en kon op eigen kracht het voertuig verlaten.

Het parket kwam ter plaatse om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Er werd een deskundige aangesteld. Er was geen andere partij bij het ongeval betrokken. Vermoedelijk verloor de bestuurster de controle over het stuur.

Zwaargewonden

In Denderleeuw raakten drie personen vrijdagavond dan weer zwaargewond bij een zwaar ongeval op de Expresweg. De chauffeur van een terreinwagen reed met hoge snelheid in op een landbouwvoertuig, ook een derde wagen deelde in de brokken.

In Haaltert vloog een jongeman met zijn wagen uit een bocht. Hij ging zelf over kop maar overleefde de klap. Vijf wagen raakten beschadigd bij het ongeval, drie ervan zijn klaar voor de schroothoop.

En opnieuw in Haaltert, in de deelgemeente Denderhoutem, raakte zaterdagavond een bestuurder levensgevaarlijk gewond bij een ongeval op de Ninoofsesteenweg. Hij ging meermaals over de kop met zijn wagen en botste tegen de gevel van een huis. De bestuurder, een man van amper 18 jaar werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Volgens het parket van Oost-Vlaanderen reed hij roekeloos en met een onaangepaste snelheid.

In Ninove reed een chauffeur van een zware pick-up in op een andere wagen. De pick-up reed op slechts drie wielen nog 300 meter verder. Niemand raakte gewond.

Jongvolwassenen

Volgens Vias sterven weer meer jongvolwassenen in het verkeer. Het verkeersinstituut merkte eenzelfde trend ook al op in de ongevallencijfers van 2019. Vorig jaar lieten 98 personen tussen 18 en 24 jaar het leven bij een ongeval, tegenover 64 in 2018, een toename met 53 procent in één jaar.

De jongvolwassenen zijn daarmee goed voor 17 procent van alle verkeersdoden die in 2019 te betreuren waren in ons land. ‘En dat terwijl ze slechts 10 procent van de bevolking vertegenwoordigen’, zegt Benoit Godart van Vias, die de situatie ‘zorgwekkend’ noemt.

Vias ziet onder andere een verklaring in het gsm-gebruik. ‘Omdat we zien dat ongevallen vaak te wijten zijn aan onoplettendheid, een banale kop-staartaanrijding bijvoorbeeld. Dus dan is er snel het vermoeden van gsm-gebruik.’