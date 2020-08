Franse officier verdacht van spionage voor Rusland

Een Franse officier wordt ervan verdacht dat hij uiterst gevoelige documenten heeft verstrekt aan de Russische geheime dienst.

De Franse nieuwszender Europa 1 meldt dat de luitenant-kolonel daarom in Frankrijk wordt vervolgd wegens hoogverraad. Hij was werkzaam voor de Navo op een basis in Italië en zou de geheime informatie een tiental dagen geleden hebben doorgespeeld.

De officier is volgens de nieuwszender in Parijs gearresteerd door de binnenlandse veiligheidsdienst DGSI en opgesloten in de Santé-gevangenis. De verdachte was in Frankrijk op vakantie en stond op het punt terug te keren naar zijn werk in Italië.

Minister van Defensie Florence Parly heeft zondag bevestigd dat een officier wegens spionage wordt vervolgd op basis van een onderzoek van Defensie, en dat de zaak nu aan de rechter is.