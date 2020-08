Nog tot begin oktober militairen op straat

De geïntegreerde politie kan nog tot 2 oktober een beroep doen op Defensie voor bewakingsopdrachten. Dat heeft de federale ministerraad beslist. Bij Defensie had men de steun van de militairen in september nochtans liever beëindigd gezien.

Operatie Vigilant Guardian ging in januari 2015 van start in een reactie op de ontmanteling van de terreurcel in Verviers en de aanslagen op de redactie Charlie Hebdo in Parijs. Sindsdien patrouilleren militairen op straat en ondersteunen ze de politie bij de bewaking van gevoelige plaatsen. Na de terreuraanslagen in Zaventem en Brussel van maart 2016 werd het aantal militairen nog gevoelig opgeschroefd.

Het aantal inzetbare manschappen is de laatste jaren fors afgebouwd. De ministerraad heeft de opdracht vrijdag nog eens verlengd met een maand, van 3 september tot 2 oktober. In theorie is de inzet van tot 550 militairen toegelaten voor die periode.

Na een nieuwe analyse van OCAD op 19 augustus blijft het algemene dreigingsniveau voor ons land trouwens behouden op 2, op een schaal van 4, al blijft niveau 3 wel van kracht voor een aantal potentiële doelwitten.