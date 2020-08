Facebook maakte ‘operationele fout’ met militiepagina, zegt Zuckerberg

Facebook-ceo Mark Zuckerberg zegt dat het platform sneller had moeten ingrijpen om de pagina van een militie uit Kenosha, Wisconsin te verwijderen. In een bericht had de Kenosha Guard opgeroepen om de wapens op te nemen, en dat is tegen de regels van het sociaal netwerk.

Afgelopen woensdag stuurde Facebook een bericht dat het de pagina van de Kenosha Guard had verwijderd, samen met het evenement Armed Citizens to Protect Our Lives and Property (gewapende burgers om onze levens en eigendommen te beschermen, red.). De pagina was in strijd met de richtlijnen die Facebook heeft voor milities.

Het ingrijpen van Facebook kwam er nadat in Kenosha in de staat Wisconsin twee mensen werden doodgeschoten tijdens een protestactie. Die waren al enkele dagen aan de gang, nadat een politieagent de zwarte man Jacob Blake Jr. zeven keer in de rug had geschoten.

Mark Zuckerberg zei in een videoboodschap dat Facebook verschillende klachten had gekregen over de posts van de Kenosha Guard. ‘De moderatoren die de eerste klachten hebben behandeld, hebben dit niet opgepikt’, zei de Facebookbaas. ‘Bij een tweede nazicht erkende het team dat zich bezighoudt met gevaarlijke organisaties dat deze pagina onze richtlijnen schendt, waarna we ze offline hebben gehaald.’

Zuckerberg zei ook nog dat hij niet wist of de persoon die aangeklaagd is voor de dodelijke schietpartij de pagina van Kenosha Guard volgde.