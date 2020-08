Openingsrit Tour de France ontsierd door vele valpartijen

Alexander Kristoff heeft de openingsetappe van de Tour de France gewonnen. Hij versloeg wereldkampioen Mads Pedersen in een sprint met een uitgedund peloton op de Promenade des Anglais in Nice. Kristoff veroverde zo meteen ook de eerste gele trui. De natte openingsrit stond echter vooral in het teken van een fiks aantal valpartijen.

Hoe kwam de zege tot stand?

Het peloton gaf in deze openingsrit van 156 kilometer meteen drie renners een vrijgeleide: Cyril Gautier (B&B Vital Concept), Michael Schär (CCC) en Fabien Grellier (Total Direct Energie) vormden de eerste vluchtersgroep van de Tour 2020. In het peloton was het aanvankelijk rustig, maar later in de etappe openden de hemelsluizen zich - en dat zorgde voor flink wat valpartijen.

Op ongeveer vijftig kilometer van de streep vonden de mannen van Jumbo-Visma het welletjes geweest. Zij neutraliseerden de wedstrijd, maar dat was niet naar de zin van Astana. De blauwhemden versnelden in een spekgladde afdaling, waarna Ion Izagirre weggleed en tegen een verkeersbord kwakte.

Na dat incident kwam Tourfavoriet Primoz Roglic tussen en bleef het rustig in het peloton, hoewel er toch nog enkele valpartijen kwamen - waaronder een massale valpartij op 3 kilometer van de finish. De tijdsopname was toen net stilgelegd. Uiteindelijk werd het, zoals vooraf voorspeld, een eindsprint op de Promenade des Anglais. Daarin bleek Kristoff de beste. Wereldkampioen Mads Pedersen werd tweede, achter hem volgden Cees Bol, Sam Bennett en Peter Sagan.

Wie reed zich nog in de kijker?

De geelhemden van Jumbo-Visma namen op deze eerste dag van de Tour meteen de koers in handen, maar niet op de manier die je zou verwachten. De troepen van Primoz Roglic zagen het gevaar na enkele flinke valpartijen en maanden het peloton aan tot kalmte.

Wat deden de favorieten?

In het natte Nice hadden de favorieten vooral één opdracht: niet in de problemen komen. Lees: op de fiets blijven. Voor de meeste favorieten lukte dat ook. Bij Jumbo-Visma wilde men alvast geen risico’s nemen: Tony Martin probeerde op de natte wegen het peloton rustig te houden. Astana joeg nadien tijdens een spekgladde afdaling wél het tempo de hoogte in: dat liep fout af toen Ion Izagirre tegen een verkeersbord knalde. Het signaal voor Primoz Roglic, één van dé topfavorieten voor eindwinst, om de blauwhemden (en de rest van het peloton) tot kalmte aan te manen.

Verder nog iets dat u moet weten?

Pavel Sivakov was het belangrijkste slachtoffer van de vele valpartijen in de openingsrit. Hij is een belangrijke pion in het Team INEOS van titelverdediger Egan Bernal én een van de voornaamste kandidaten voor de witte trui. Sivakov kwam twee keer ten val en verloor minuten op zijn concurrenten.

Thibaut Pinot was betrokken bij de massale valpartij net voor de finish, maar lijkt er zonder kleerscheuren vanaf te komen. Julian Alaphilippe, de nummer vijf van vorig jaar, Richie Porte en George Bennett maakten eerder op de dag kennis met het Zuid-Franse asfalt, net als onze landgenoten Wout van Aert en Ben Hermans.

Verder zullen ook de snelle mannen hun wonden likken. Caleb Ewan en Sam Bennett kwamen beiden ten val, en voor hun strijd om de groene trui ziet het er ook weinig bemoedigend uit: Peter Sagan won immers eenvoudig de tussensprint in het peloton en eindigde de rit als vijfde, waarmee hij dus meteen al een pak punten scoort in het sprintersklassement. Wie gaat de Slowaak van die achtste groene trui houden?