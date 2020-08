Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) ging vanmiddag door het stof voor zowat alle uitspraken die hij sinds het uitbarsten van de zaak-Chovanec gedaan heeft. Maar zelfs nu hij moet toegeven toch een gesprek te hebben gehad met de Slovaakse ambassadeur, ziet hij geen problemen voor zijn functioneren als Vlaams MP. ‘Niemand vraagt mijn ontslag.’

Jan Jambon (N-VA) heeft in 2018 wél een gesprek gehad met de Slovaakse ambassadeur Stanislav Vallo over de dood van Jozef Chovanec. Dat heeft hij vanmiddag zelf bekendgemaakt op een persconferentie in zijn thuisstad Brasschaat. Jambon, die destijds minister van Binnenlandse Zaken was, zit in een lastig parket omdat hij in zijn eerste reacties zei helemaal niets van deze zaak te weten. Later werd dat bijgesteld naar ‘niet meer herinneren’.

Ook toen verslagen bekend raakten waarin sprake was van een gesprek tussen Jambon zelf en de Slovaakse ambassadeur Vallo, hield hij vol nooit met de man gesproken te hebben. Daar moet hij nu dus op terugkomen. Jambon vindt niet dat hij gelogen heeft. ‘Liegen doe je als je de intentie hebt om de waarheid te verdraaien.’

Uit de tijdlijn die Jambon schetste, blijkt dat Vallo al een eerste keer werd ontvangen door twee kabinetsmedewerkers op 2 maart 2018, een week na de feiten dus. Jambon was toen in het buitenland. Maar op 30 mei, had Jambon zelf ook een onderhoud met de man. Volgens Jambon ging dat gesprek onder meer over migratie, en is de zaak Chovanec slechts in één zinnetje ter sprake gekomen. Meer dan dat het onderzoek nog liep kon Jambon de man naar eigen zeggen ook niet vertellen.

Aanslag in Luik

Dat Jambon zich het gesprek met de ambassadeur niet meer herinnerde, heeft volgens hem te maken met de omstandigheden. ‘De dag voordien, op 29 mei, was er een aanslag in Luik. Op 30 mei, de dag van het gesprek met de ambassadeur dus, werd die aanslag opgeëist door IS. Ik ben die dag ook met Charles Michel (MR) nog naar Luik gereden. Drie mensen zijn bij die aanslag gestorven, onder hen twee politieagenten. Mijn aandacht ging dus volledig naar die aanslag, dat verklaart wellicht ten dele waarom ik me niets van dat gesprek herinnerde.’

De verontwaardiging over de zaak is groot, vooral door de camerabeelden die Het Laatste Nieuws onlangs uitbracht en waarop onder meer te zien is dat een agente de Hitlergroet brengt terwijl Chovanec in bedwang wordt gehouden. ‘Wat daarop te zien is, tart elke verbeelding. Maar in 2018 hadden we daar geen weet van. Dat was voor mij totaal, totaal nieuw’, aldus Jambon. Hij noemde die Hitlergroet wansmakelijk.

Politieke magnitude

Jambon wordt dinsdag in het federale parlement verwacht voor tekst en uitleg over de zaak. Dat hij niet tot dan wilde wachten om zijn versie van de feiten te geven en op een zaterdagmiddag inderhaast de pers bijeen riep, toont de politieke magnitude van het dossier. En vooral ook het besef dat ‘Sterke Jan’ belabberd communiceerde. ‘Ik betreur ten zeerste dat ik verklaringen heb afgelegd die niet blijken te kloppen. Maar ik heb nooit de intentie gehad om de waarheid te verdraaien. Door die uitspraken te doen heb ik alleen mezelf in nesten gewerkt.’

Jambon door het stof dus. Hij verwacht nu geen negatieve gevolgen meer voor de Vlaamse regering. Ook zijn eigen functioneren is niet in gevaar, zegt hij. ‘Ik denk het niet, nee. Een kabinet en de minister zijn één en ondeelbaar, maar mijn kabinet noch ik hebben hier fouten gemaakt. Ik heb te snel gereageerd, dat wel. En dat dit een onaangename situatie is, dat is wel duidelijk. Maar ik kan perfect blijven functioneren als hoofd van de Vlaamse regering. Er is ruggespraak geweest met de coalitiepartners, niemand vraagt mijn ontslag.’