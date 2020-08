Vliegtuigje neergestort in buurt van vliegveld Kiewit, piloot komt om

Een vliegtuigje is zaterdagmiddag neergestort vlakbij het vliegveld van Kiewiet (Hasselt). De piloot is omgekomen

Om iets voor half vier zaterdagmiddag is een klein vliegtuig neergestort in de Luchtvaartstraat in Kiewit, in de buurt van het vliegveld daar

De hulpdiensten zijn ter plaatse. Het zou gaan om een éénpersoonsvliegtuig van één van de leden van Aero-Kiewit. Hij zou pas opgestegen zijn.

Wellicht kreeg het toestel motorpech en probeerde de piloot nog een noodlanding te maken. Hij raakte daarbij de nok van het dak van een woning in de buurt en stortte neer in de tuin.

De piloot is overleden, zo bevestigden de hulpdiensten intussen. Het gaat om Limburger, een ervaren piloot, klinkt het.

Buurtbewoners verklaarden intussen aan de politie van de zone Limburg Regio Hoofdstad dat ze een vreemd geluid hadden gehoord en dat een vliegtuigje kort nadien de bovenkant van een dak raakte en neerstortte.