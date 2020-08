Jambon over de zaak-Chovanec: ‘Slovaakse ambassadeur kort gesproken’

‘Er is geen enkele fout gemaakt’, zegt minister-president Jan Jambon over de zaak-Chovanec. De beelden uit de cel zag hij pas deze zomer. Wel kreeg hij na de feiten het politieverslag en sprak hij op 30 mei met de Slovaakse ambassadeur. ‘Maar zodra het gerechtelijk onderzoek is beginnen lopen, was het geen zaak voor Binnenlandse Zaken meer.’

Wat Jan Jambon wel of niet wist over de dood van Jozef Chovanec is al dagenlang voer voor discussie. In februari 2018 stierf de 38-jarige Slovaak na een hardhandige politie-interventie in de luchthaven van Charleroi. Jambon was op dat moment minister van Binnenlandse Zaken.

‘De beelden waren voor mij totaal nieuw’

Vlaams minister-president Jambon begint zijn persconferentie met de boodschap dat de camerabeelden pas deze zomer aan het licht kwamen. ‘In 2018 was er geen weet van die vreselijke beelden. Toen ik ze voor het eerst zag, was ik - net als iedereen - diep geschokt’, aldus Jambon. ‘De beelden tarten elke verbeelding. Ik heb me meteen afgevraagd: wist ik hiervan? Wat ik daar zag, was voor mij totaal, maar dan ook totaal nieuw.’

‘Toen de beelden met Hitlergroet en andere wansmakelijkheden de afgelopen weken in de media kwamen, heb ik medewerkers uit die periode gecontacteerd, maar niemand legde toen de link met het dossier-Chovanec. Ik heb dus ook niet geantwoord op vragen van journalisten. Dat was het enige juiste om te doen.’

Ambassadeur kort gesproken

Een belangrijk element in de discussie is in hoeverre Jambon persoonlijk op de hoogte was van het voorval. ‘De Slovaakse ambassadeur werd begin maart door twee van mijn medewerkers ontvangen. Ik was daar zelf niet bij. Enkele maanden later, op 30 mei, heb ik hem wel zelf gesproken, maar ik herinner me die bijeenkomst - met de hand op het hart - niet meer. Op 29 mei werd aanslag gepleegd in Luik, die een dag later werd opgeëist door Islamitische Staat.

‘Ik heb de Slovaakse ambassadeur die dag kort gesproken, maar ben meteen erna vertrokken naar Luik. Mijn aandacht is toen volledig naar daar gegaan. De zaak-Chovanec was in handen van Justitie. Ik betreur het ten zeerste, maar ik herinner mij heel erg weinig van die zaak.’

‘Zodra het gerechtelijk onderzoek is beginnen lopen, is het ook geen zaak meer van de minister van Binnenlandse Zaken’, benadrukt Jambon ook. ‘Dan zit het bij Justitie.’

‘Niemand vraagt mijn ontslag’

‘Ik wens te beklemtonen dat ik nooit de intentie heb gehad om de waarheid te verdraaien’, zegt Jambon nog.

‘De essentie is dat het dossier door mij en mijn kabinet volledig correct is behandeld. Ik aanvaard niet dat mensen met de kennis van nu beschuldigingen in het rond strooien. Ik neem de verantwoordelijkheid voor mijn medewerkers die in dit dossier correct gehandeld hebben.’

Komende dinsdag wordt Jan Jambon in de federale Kamer verwacht voor tekst en uitleg bij het incident. ‘Er is al gesproken met de coalitiepartners in de Vlaamse regering. ‘Niemand vraagt mijn ontslag.’