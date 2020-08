Sterk signaal: BORA-hansgrohe blijft minstens tot eind 2024 in het peloton

In moeilijke coronatijden hebben hoofdsponsors BORA en hansgrohe een sterk statement gemaakt. Ze verlengden hun overeenkomst met het WorldTour-team van manager Ralph Denk en boegbeeld Peter Sagan tot eind 2024. BORA-hansgrohe blijft zo nog zeker vier jaar in het wielerpeloton.

“Het maakt me fier verder te kunnen werken met de steun van onze twee belangrijkste sponsors”, reageerde Denk op de teamwebsite. “We hebben de voorbije jaren samen veel verwezenlijkt. Ik wil BORA en hansgrohe bedanken. Ik denk dat we samen een omgeving hebben gecreërd waarin renners enerzijds het beste uit zichzelf kunnen halen en waarin we anderzijds onze partners een platform kunnen bieden om hun marketingdoelen te bereiken. Mijn grote droom is om ooit de Tour de France te winnen. Er ligt nog veel werk op de plank.”

Naast drievoudig wereldkampioen Peter Sagan zijn de Duitsers Pascal Ackermann, Maximilian Schachmann en Emanuel Buchmann de vooruitgeschoven pionnen bij BORA-hansgrohe. Het team boekte ondanks de lange coronabreak dit jaar al dertien overwinningen. De eindzege van Schachmann in Parijs-Nice was de mooiste.