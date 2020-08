Onrust bij Lotto-Soudal over chaos rond coronaregels: ‘Dit is de Tour, je weet nooit’

Ondanks een aangekondigde versoepeling door het UCI, zullen teams in de Tour de France dan toch uitgesloten worden bij twee positieve coronagevallen in één week binnen het uitgebreide team, omkadering inbegrepen. ‘We hebben geen flauw idee welke impact de beslissing op ons heeft’, klinkt het bij Lotto-Soudal. Het aantal besmettingen stijgt ondertussen exponentieel in Frankrijk.

De Internationale Wielerunie (UCI) had vrijdag deze maatregel nog maar versoepeld. Voor de UCI was een uitsluiting pas nodig indien twee van de acht renners positief zouden testen. Prudhomme verwees zaterdagmorgen echter naar de interministeriële crisiscel van de Franse overheid als opdrachtgever. ‘We blijven bij twee positieve gevallen binnen zeven dagen bij de dertig personen in de ploegbubbel’, zei hij.

Wat betekent dit voor het Belgisch wielerteam Lotto-Soudal? De voorbije week legde één persoon van de technische staf een positieve coronatest af, een andere had een ‘verdachte’ test. De twee werden vervangen door twee nieuwe verzorgers en mecaniciens, die het verplichte procotocol van de coronatesten achter de rug hebben. Maandag wordt de hele bubbel van dertig opnieuw getest. Maar de ploeg is ongerust. ‘We hebben geen flauw idee welke impact de beslissing op ons heeft’, liet teamwoordvoerder Philippe Maertens aan Het Nieuwsblad weten. ‘We hebben nog niet gehoord dat we niet mogen starten. Als de regel gisterenavond opnieuw is ingegaan, dan raakt die ons niet: op dit moment hebben wij geen positieve gevallen in de ploeg. Waarmee ik ook niet wil gezegd hebben dat we zeker kunnen starten. Dit is de Tour, daarin weet je nooit.’

De Tour start vandaag om 14.30 uur met een korte etappe van 156 kilometer. Startplaats Nice kampt met een fors stijgend aantal coronabesmettingen en is momenteel code rood. In heel Frankrijk stijgt het aantal coronabesmettingen fors. Op vrijdag werden meer dan 7.379 nieuwe besmettingen gemeld. Donderdag ging het nog om 6.111 besmettingen en woensdag om 5.429. De regering heeft 21 departementen in het land als risicogebied aangeduid.

‘Alleen winnaar covid-negatief?’

Pierre Van Damme, epidemioloog, vindt het geen goed idee dat de Tour toch doorgaat: ‘We vragen aan Belgen en aan heel wat Europeanen om zich aan de internationale regels te houden, om niet te reizen naar rode zones. Nu gaan we een heel sportgebeuren organiseren dat bijna alleen maar in rode zones plaatsvindt’, klaagt hij aan bij VRT. ‘We hebben andere koersen gehad, maar die waren toch allemaal enorm aangepast. Ik vraag me af of de winnaar niet de enige zal zijn die covid-negatief is.’

De Tourstart werd door de pandemie al met twee maanden uitgesteld. Vraag is of de tweede forse golf in Frankrijk niet opnieuw roet in het eten zal gooien de komende drie weken.