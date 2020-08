Opnieuw granaat gevonden in Deurne

In de Van Amstelstraat in Deurne is zaterdag rond 0.40 uur opnieuw een granaat aangetroffen. Dat zegt de Antwerpse politie.

Het wapen lag bij een voordeur op ongeveer dezelfde plaats waar dinsdag ook al een granaat werd aangetroffen. De politie zette de straat even af, maar er moest niemand worden geëvacueerd. De ontmijningsdienst Dovo kwam ter plaatse om het explosief mee te nemen.

Het incident van vannacht is het achtste feit van mogelijk drugsgeweld in één week tijd. In de nacht van donderdag op vrijdag werd op de Turnhoutsebaan in Deurne de gevel van horecazaak The Pasta House beschoten.