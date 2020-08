Acteur Chadwick Boseman overleden

Het vroege overlijden van Chadwick Boseman (43), de acteur die ‘Black panther’ speelde, is een groot verlies voor Hollywood, voor de filmliefhebber en voor zwart Amerika.

‘Wat een man, wat een immens talent.’ ‘Dit is een verpletterende slag.’ ‘Wat een zachtaardig getalenteerde ziel.’ Regisseur Jordan Peele, acteur Mark Ruffalo en Oprah Winfrey waren maar enkele van de Hollywoodfiguren die hun treurnis uitten om het verlies van acteur Chadwick Boseman. ‘De ware kracht van Chadwick Boseman was groter dan eender wat we op het scherm zagen’, tweette Amerikaans presidentskandidaat Joe Biden. ‘Hij inspireerde generaties en toonde hen dat ze alles konden zijn wat ze willen - zelfs superhelden.’

De acteur overleed amper 43 jaar oud, aan de gevolgen van darmkanker. De ziekte werd vier jaar geleden bij hem vastgesteld, maar Boseman bleef werken. Onder andere de recente film van Spike Lee, Da 5 bloods, nam hij op tussen operaties en chemotherapie door. Toch komt zijn overlijden voor velen als een schok: Boseman praatte nooit in interviews over de ziekte. En zijn status valt moeilijk te onderschatten: dit is de man die zal herinnerd worden als koning T’Challa in Black panther.

Boseman introduceerde het personage in de superheldenfilm Captain America: Civil War, voor de koning van Wakanda zijn eigen film kreeg.Black panther bracht twee jaar geleden meer dan 1,3 miljard dollar in het laatje, maar werd bovenal een cultureel fenomeen waar (niet alleen) zwart Amerika zich rond schaarde. De film werd genomineerd werd voor de Oscar voor beste film, als eerste superheldenfilm ooit. De strijdkreet ‘Wakanda forever’ wordt opnieuw gedeeld op sociale media.

Ook een Belgische regisseur haalde herinneringen aan hem op: Fabrice Du Welz had Boseman in de hoofdrol van zijn uitstap naar Hollywood, Message from the king. ‘Ik denk aan al wat hij had kunnen bereiken, produceren, liefhebben, leven, schrijven en regisseren’, aldus Du Welz op Instagram. ‘Chadwick was een uitzonderlijk persoon. Ik had het geluk zijn pad te kruisen en zou maar al te graag een nieuw avontuur met hem hebben beleefd.’

Sterker dan de films

Boseman overleed op de dag dat Amerikaanse baseballfans Jackie Robinson vieren, de eerste zwarte speler in Major League Baseball. Boseman vertolkte Robinson naast Harrison Ford in 42, de film die zijn doorbraak in Hollywood betekende. In Marshall vertolkte hij de eerste zwarte rechter van het Amerikaans Hooggerechtshof. En hij mocht niemand minder dan James Brown spelen in de biopic Get on up. Om die rol te krijgen moest hij destijds de ‘mashed potato’ dansen terwijl James Browns familie toekeek.

Met het overlijden van Boseman blijft het gevoel achter van een grote belofte die niet meer kon worden ingevuld. Boseman was in die films telkens weer een betere acteur dan de vaak tamme films verdienden. Dat gold ook voor21 bridges, begin dit jaar nog in onze cinema - terwijl Get on up en Message from the king niet eens een bioscooprelease kregen in ons land. Toch bleef zijn immense talent telkens onmiskenbaar. Hij werd de voorbije jaren ook getipt als de volgende James Bond. Met Black panther kreeg hij eindelijk een rol die hij met zijn charisma kon vullen.

‘Chadwick Boseman bracht geschiedenis tot leven op het grote scherm, van Jackie Robinson en James Brown tot Thurgood Marshall’, schreef activist Marthin Luther King III, oudste zoon van Martin Luther King Jr. ‘Als Black Panther was hij ook een superheld voor velen. En ondanks zijn strijd van vier jaar tegen kanker, bleef hij vechten en inspireren. Hij zal gemist worden.’

Grote belofte

Met het jonge overlijden van Boseman blijft het gevoel achter van een grote belofte die niet meer kon worden ingevuld. Boseman was, op Black panther na, in die films telkens weer een betere acteur dan de vaak tamme films verdienden.