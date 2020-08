Duizenden mensen herdenken legendarische I have a dream-toespraak in Washington

In de Amerikaanse hoofdstad Washinton D.C. zijn duizenden mensen op straat gekomen om de legendarische I have a dream-toespraak van Martin Luther King Jr. te herdenken. De speech uit 1963 is in het licht van Black Lives Matter actueler dan ooit.

‘I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character. I have a dream today.’ Het zijn wellicht de bekendste zinnen die Martin Luther King in 1963 vanop de trappen van het Lincoln Memorial in de Amerikaanse hoofdstad Washington D.C. sprak.

Exact 57 jaar later wordt de legendarische mars door de straten van D.C. overgedaan. Enkele duizenden mensen kwamen vandaag samen aan diezelfde trappen van het Lincoln Memorial. Van daaruit trok een grote stoet betogers richting het verderop gelegen Martin Luther King Memorial. Deelnemers droegen protestborden met teksten als ‘Black Lives Matter’ en ‘I am a man’, een bekende leuze uit de burgerrechtenbeweging van de jaren ‘60. Ook Kamala Harris, kandidaat-vicepresident voor de Democraten was aanwezig.

Actueler dan ooit

Het nalatenschap van King is door de gebeurtenissen van de voorbije maanden actueler dan ooit. Vorige zondag nog werd tot grote woede van heel wat afro-Amerikanen de zwarte Jacob Blake met zeven politiekogels in de rug getroffen. In mei was er al de controversiële dood van George Floyd die om het leven kwam toen een politieagent op hem knielde. Het bleek de lont in een al lang bestaand kruitvat te zijn. ‘Black Lives Matter’, klonk niet alleen in verschillende Amerikaanse steden, maar ook op andere continenten.

‘In veel opzichten staan we vandaag samen in de symbolische schaduw van de geschiedenis, maar we zijn op dit moment samen geschiedenis aan het schrijven’, zei Martin Luther King III, de zoon van de bekende dominee. ‘Onze kracht moet worden benut door meer dan retoriek en meer dan marcheren’, zei hij. ‘Er drukt een knie op de nek van de democratie en onze natie kan maar tot zekere hoogte leven zonder de zuurstof van vrijheid.’