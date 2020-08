Anderlecht kan ook KV Oostende niet verschalken, kustploeg houdt punt thuis

Een valse start. Anders kun je het debuut van Vincent Kompany als coach toch niet noemen. Na de 1-1 tegen Moeskroen speelde Anderlecht nu 2-2 gelijk tegen staartploeg Oostende. Paars-wit was slechts twintig minuutjes baas en da’s is pijnlijk. Het programma oogde makkelijk, maar met 1 op 6 is de weg naar de top is nog lang. Héél lang.

Een weekendje zee in Oostende: daar doe je Vincent Kompany absoluut geen plezier mee. It’s a hell hole. Vorig seizoen verloor Vince The Prince er al pijnlijk en ook nu was het een allesbehalve een plezierig tripje. KVO speelde wurgvoetbal. Elke Brusselaar in balbezit werd fel opgejaagd en Anderlecht werd werkelijk gesmoord. Het gevolg was een festival aan slechte passes en paars-wit dat teruggedrongen werd op de eigen helft. Zou Kompany jaloers geweest zijn op zoveel pressing? Met die intensiteit moet zijn ploeg toch ook kunnen voetballen.

De nieuwe T1 had nochtans gesleuteld aan zijn eigen elftal. Zulj begreep soms zijn eigen rol niet meer en begon op de bank, Vlap was ziek en Dimata kreeg rust. In hun plaats speelden jonkies Kana en Colassin, terwijl Percy Tau spelverdeler was. Toch waren de bezoekende aanvalspogingen stereotype, want zowat elke bal ging naar Jeremy Doku idie zich vastliep. Waar waren de balcirculatie en looplijnen?

Penalty cadeau

Oostende werd beloond voor zijn aanvalslust. Na een bal in de kluts kon Makthar Gueye schieten. Van Crombrugge weerde het leer af, maar D’Haese duwde de rebound binnen. Eindelijk vond de kustploeg nog eens de goal, terwijl Anderlecht in zijn vierde match alweer een treffer slikte. De nul houden is oh zo moeilijk. Het werd nog erger toen KVO ook nog een penalty kreeg. Een cadeau, want Kana kreeg de bal via het lichaam tegen zijn hand. Normaal nooit strafschop, maar de VAR greep niet in. Gueye miste niet: 2-0.

Het ergste was dat Anderlecht in het eerste half uur niet één keer op de goal trapte. El Hadj liep wel, maar bracht offensief geen meerwaarde. Ook Trebel zat niet in de match, tot dat ene momentje. Bij een afvallende bal vuurde hij het leer enig mooi in de winkelhaak. Het was de reddingsboei die paars-wit nodig had of ze waren verzopen.

Oostende mag dan wel een Jerommeke hebben als physical coach, hun wurgvoetbal konden ze na de pauze niet volhouden. De strop werd iets losser. Kompany liet spits Lukas Nmecha debuteren en de aanvaller die nooit scoort zorgde een kwartier lang voor iets meer schwung. Hoe leuk KVO ook is om naar te kijken er is een reden dat ze maar 1 op 9 hebben. Een foutje van Vandendriessche werd genadeloos afgestraft door Tau. Half Zuid-Afrika kreeg ongetwijfeld weer een orgasme, maar het was nu niet dat Percy Tau de creatieve motor was die RSCA zocht. De weg naar de top is nog lang voor RSCA.

Kartonnen Coucke

Vooral omdat Anderlecht het tempo opnieuw moest laten zakken. Doku was zo vaak aangespeeld dat hij krampen kreeg. KVO nam de partij meer in handen en wilde ex-eigenaar Marc Coucke een neus zetten. Dat had een fan trouwens letterlijk gedaan door een kartonnen supportersbord te maken van de zakenman met een KVO-shirt en een clownsneus. Coucke was fysiek niet aanwezig, maar stond toch te blinken in de tribune.

Hij zal wel luid gevloekt hebben, want Anderlecht zette de scheve situatie niet meer recht. Vincent Kompany liep verloren aan zee en zelfs verdwaalpaal Dimata kon hem niet meer helpen. Volgend jaar misschien toch beter naar Knokke reizen in plaats van naar Oostende.