J.K. Rowling geeft humanitaire onderscheiding terug

De schrijfster J.K. Rowling geeft een lintje terug aan de familie Kennedy, omdat die haar transfoob noemt.

Vorig jaar kreeg J.K. Rowling de ‘Ripple of Hope’ van de organisatie Robert F Kennedy Human Rights. Kerry Kennedy, de voorzitter van de organisatie, schreef deze maand dat ze het niet eens is met Rowling dat het geslacht dat je bij je geboorte krijgt toegekend ook je gender bepaalt. Rowling stuurt de onderscheiding nu terug. ‘Er is geen prijs of eer zo belangrijk dat ik mijn recht wil opgeven om mijn eigen geweten te volgen, hoezeer ik de persoon ook bewonder naar wie die prijs is vernoemd.’

Het debat woedt al sinds juni, toen Rowling grapte dat de omschrijving ‘mensen die menstrueren’ kon worden vervangen door ‘vrouwen’. Transactivisten wezen erop dat ook transmannen soms menstrueren. Rowling werd transfoob genoemd toen ze een stuk schreef over het recht op veilige zones voor biologische vrouwen, een stempel dat ze verwerpt. ‘Transgenderrechten en vrouwenrechten sluiten elkaar niet uit.’