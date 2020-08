NBA-competitie hervat zaterdag na boycot

De National Basketball Association zal zaterdag hervatten. De voorbije dagen lag de hoogste basketbalcompetitie stil nadat enkele teams weigerden te spelen nadat de Afro-Amerikaanse Jacob Blake zeven keer in de rug werd geschoten door de politie.

Vanaf zaterdag wordt er weer gebasketbald in Orlando, in de zuidelijke Amerikaanse staat Florida. Enkele dagen lang lag ’s werelds bekendste basketbalcompetitie stil nadat sommige teams weigerden te spelen in nasleep van alweer een bloedig politieoptreden tegen een zwarte man. Als eersten besloten de Milwaukee Bucks, het team uit de staat Wisconsin waar het schietincident met Jacob Blake plaatsvond, net voor aanvang van hun play-offpartij tegen Orlando Magic niet het parket op te gaan. ‘We zijn de moordpartijen en het onrecht beu’, klonk uit de mond van Bucks-speler George Hill. Ook andere teams, zoals de LA Lakers, volgden het voorbeeld van Milwaukee. Daarnaast trokken het vrouwenbasket (WNBA), de nationale basebalcompetitie (MLB), het Amerikaanse profvoetbal (MLS) en de nationale ijshockeyliga (NHL) de boycot door.

Blijvend protest

Morgen (zaterdag) hervat het basketbal dus, al zal de boodschap Black Lives Matter ongetwijfeld blijven doorklinken. Sinds vier jaar geleden American Football-speler Collin Kaepernick knielde tijdens het Amerikaanse volkslied als protest tegen geweld tegen zwarte Amerikanen, klinken steeds meer kritische geluiden uit de Amerikaanse sportwereld, waar veel afro-Amerikaanse sterspelers de dienst uitmaken.

De NBA zit momenteel in play-off-fase. Door de coronacrisis worden alle resterende wedstrijden in Orlando afgewerkt.