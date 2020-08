Onweersbuien zorgen voor wateroverlast in Vlaanderen en Brussel

Verschillende plaatsen in Vlaanderen en Brussel stonden vanavond blank als gevolg van hevige onweersbuien. Ook later op de avond wordt er nog stevige regenval voorspeld.

De Brusselse brandweer moest rond zes uur deze avond uitrukken naar de Stefaniatunnel en de Rogiertunnel die onder water stonden na enkele stevige stortbuien die een overtrekkend onweer begeleidden. Verstopte afvoerbuizen zorgden ervoor dat het overtollige water niet weggeraakte en op de laagste punten van de tunnels bleef liggen. Dat zorgde in de avondspits voor hevige verkeershinder.

Ook in Oost-Vlaanderen was er sprake van wateroverlast. De afrit van de E40 ter hoogte van Erpe-Mere stond een tijd lang blank. In deelgemeente Erondegem sloeg de bliksem dan weer in.

Voor de rest van de avond is er nog kans op onweer met hevige regenval. Het KMI en de federale politie raden mensen die nog de baan op moeten aan om de snelheid te matigen.