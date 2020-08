Nederlander gedood door ijsbeer op Spitsbergen

Een 39-jarige Nederlander is aangevallen en gedood door een ijsbeer op het Noorse eiland Spitsbergen.

De man werd ‘s nachts rond 04.00 uur aangevallen toen hij in zijn tent lag te slapen op een camping in Longyearbyen. Hij werd nog met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar alle hulp kwam te laat.

Het slachtoffer is een 39-jarige man uit Amsterdam. Hij was sinds twee jaar de beheerder van de camping, vertelt eigenares Michelle van Dijk aan AD.nl. Hij was ook gediplomeerd poolgids.

Foto: EPA-EFE

Toen de aanval plaatsvond, waren zes andere kampeerders aanwezig op de camping. Zij raakten niet gewond, maar zijn naar het ziekenhuis gebracht voor psychologische hulp. Het gaat om drie Duitsers, een Noor, een Fin en een Italiaan.

Omstanders hebben het dier na de aanval neergeschoten, waarna de ijsbeer nog richting het nabijgelegen vliegveld is gelopen. Daar werd hij niet veel later op een parkeerplek dood gevonden.

Het zou de eerste dodelijke aanval van een ijsbeer zijn in negen jaar op Spitsbergen, waar naar schatting 975 ijsberen leven en een kleine 3.000 mensen wonen.