Overlever Correa brengt jaar na dodelijke crash van Anthoine Hubert eerbetoon op Spa-Francorchamps: “Angstiger geworden”

Tijdens de Grote Prijs Formule 1 van België wordt dit weekend op het Circuit van Spa-Francorchamps de dodelijke crash van vorig jaar in de F2 herdacht.

Op 31 augustus 2019 kwam toen de Fransman Anthoine Hubert om het leven, na een ongeluk waarbij vier piloten betrokken waren. Naast Hubert waren dat de Fransman Giuliano Alesi, de Zwitser Ralph Boschung en de Amerikaan Juan Manuel Correa. Die laatste kwam zwaargewond uit de crash en lag maanden in het ziekenhuis.

De 21-jarige in Ecuador geboren Amerikaan werkt nog steeds aan het herstel, maar het einde van de tunnel is stilaan in zicht. “Ik moet nog een paar keer onder het mes, om metalen bouten te laten verwijderen. Voor het einde van dit jaar zou dat achter de rug zijn. Misschien kan ik dan in december al eens in een racewagen”, vertelde Correa vrijdag.

“Ik ben zeer blij hier weer te zijn, maar tegelijkertijd is het natuurlijk zeer droevig”, bekende Correa, die het nog steeds moeilijk heeft om over Anthoine Hubert te praten. “Er zijn heel veel zaken die me aan hem doen denken. Ik vind het nog steeds onvoorstelbaar, hetgeen er gebeurd is.”

Zelf kroop hij na de crash door het oog van de naald. “Eerst moest ik vechten om te overleven en nadien voor mijn rechterbeen. Pas nadien begin je jezelf vragen te stellen. Door het ongeluk ben ik angstiger geworden, maar mijn passie voor de autosport ben ik zeker niet kwijt.”