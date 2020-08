Terwijl Lionel Messi overhoop ligt met Barcelona, blijft Cristiano Ronaldo Juventus trouw: “De wereld veroveren”

Ondanks eerdere speculaties omtrent een mogelijk vertrek uit Turijn, speelt Cristiano Ronaldo ook volgend seizoen in de kleuren van Juventus. “Ik maak me klaar voor mijn derde seizoen als Bianconeri, met meer ambitie dan ooit. Met Juventus werken we om Italië, Europa en de wereld te veroveren”, schreef de Portugees vrijdag op Instagram.

Nochtans liet CR7 begin deze maand na de uitschakeling in de achtste finales van de Champions League weten na te willen denken over zijn toekomst, ondanks een nog lopende overeenkomst tot medio 2022. Concreet werden de vertrekplannen echter nooit.

Ronaldo is naar Turijn gekomen om succes te behalen in de Champions League, die sinds 1996 niet meer werd gewonnen door de Italiaanse club. In 2017 stond Juve nog in de eindstrijd (4-1-verlies tegen Real Madrid), maar de afgelopen jaren vielen de prestaties tegen. Vorig seizoen was Ajax in de kwartfinales te sterk. De Italiaanse titel werd wel twee seizoenen op rij gewonnen.

Foto: REUTERS

Bij de buren van AC Milan lijkt Zlatan Ibrahimovic op weg naar een contractverlenging. De 38-jarige aanvaller streek begin dit jaar opnieuw neer in Milaan, maar zijn contract loopt er over drie dagen af. Op sociale media toont de Zweed zich op foto met een shirt van de Rossoneri waarop zijn rugnummer van vorig seizoen (21) vervangen is door nummer 11.

“Zoals ik al zei, dit was alleen nog maar de opwarming, AC Milan”, schreef Ibra erbij. Volgens de Italiaanse pers is er een akkoord gevonden tussen club en speler voor één seizoen, aan een jaarsalaris van zeven miljoen euro.