Drugsgeweld Antwerpen: ‘Bij de volgende aanslag kunnen doden vallen’

‘Bestuurlijk nemen we alle maatregelen die noodzakelijk zijn voor het gerechtelijk onderzoek’, zegt de woordvoerder van Bart De Wever. Maar zijn de inwoners daarmee gesust?

‘Mijn inwoners zijn ongerust, omdat er blijkbaar geen einde aan komt’, zegt districtsburgemeester Tjerk Sekeris (N-VA) op Radio 2. ‘Vroeger waren het een aantal wijken, nu is het heel Deurne. Ik hoor en zie de angst van de Deurnaren door de muren kruipen. We moeten in het achterhoofd houden dat bij de volgende aanslag doden kunnen vallen.’

‘We patrouilleren meer, ook ’s nachts’, zegt Sven Lommaert, woordvoerder van de lokale politie. ‘Sinds begin deze week zijn er extra ploegen op het terrein, op locaties en tijdstippen die ons bekend zijn. We willen niet in detail gaan. Maar we doen extra inspanningen, bovenop onze normale planning.’

‘Niet ons dossier’

‘Er blijven nog mazen in het net. Hoe dicht je dat net ook weeft, het zal altijd mazen vertonen. We hebben niet voldoende mensen om op alle plaatsen en tijdstippen te zijn. We begrijpen de bekommernis van de buurtbewoners. Het is makkelijker om te roepen wat er moet gebeuren, dan het ook op het terrein te doen. We hebben de operationele werking aangepast om mensen te kunnen betrappen en aanvallen te voorkomen.’

De lokale politie heeft verder weinig impact. ‘Dit is een federaal dossier, wij zijn ondersteunend. Op het moment dat de feiten zich voordoen, doen wij de eerste vaststelling. Inhoudelijk is het niet ons dossier, we weten er niet alles van.’

De inwoners snakken naar verantwoordelijkheid: wie steekt zijn nek uit? ‘De lokale politie heeft heel wat bijkomende maatregelen getroffen’, zegt Sven Vermant, woordvoerder van burgemeester Bart De Wever (N-VA). Verder verwijst hij naar het gerechtelijk onderzoek, dat een zaak is van het parket. In september zal de raadscommissie veiligheid een themadebat houden ‘waarop betrokken verantwoordelijken uitgenodigd zullen worden’, voegt hij toe.

Districtsburgemeester Sekeris sprak naar eigen zeggen meermaals met De Wever. ‘Hij heeft mij verzekerd dat hij naar Deurne wil komen voor een vergadering met de inwoners, maar door de coronamaatregelen kunnen we niet zomaar mensen bij elkaar zetten’, zegt hij. ‘De burgemeester zal, als de tijd rijp is, van wijk tot wijk zijn drugsbeleid komen uitleggen. Dat heeft hij beloofd.’