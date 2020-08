Jeff Bezos breekt record: 200 miljard dollar op zak

Het fortuin van Amazon-oprichter Jeff Bezos heeft de kaap van 200 miljard dollar bereikt. Niemand was ooit zo rijk.

De groei van Bezos’ persoonlijke vermogen is het ­gevolg van de stijging van het Amazon-aandeel. Dat was ­begin januari nog 1.898 dollar waard, terwijl het vrijdag na beursopening 3.425 dollar kostte. De koersstijging van 80 procent is het gevolg van de coronapandemie, waardoor heel wat consumenten online gingen shoppen. Bezos bezit 11 procent van de webwinkel, goed voor 90 procent van zijn fortuin. Daarnaast is hij ook ­eigenaar van de Washington Post en van ruimtevaart­bedrijf Blue Origin.

Bezos’ ex-vrouw McKenzie Scott bezit nog altijd 4 procent van de webwinkel. Haar ver­mogen bedraagt nu 65,4 miljard dollar, waarmee ze nog 100 miljoen dollar verwijderd is van de rijkste vrouw op aarde, L’Oréal-erfgename Françoise Bettencourt.

De 500 rijkste mensen ter wereld zijn dit jaar al 809 miljard dollar rijker geworden, heeft Bloomberg uitgerekend, een toename met 14 procent sinds januari. Tesla-topman Elon Musks persoonlijke vermogen is dit jaar met 74 miljard dollar gestegen tot 100 miljard dollar.