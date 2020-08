Na onthullingen in zaak-Chovanec: Jambon geeft morgen meer uitleg

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) zal morgen meer uitleg geven over zijn rol in de zaak-Chovanec. Dat laat zijn woordvoerder weten. Vraag is in hoeverre Jambon op de hoogte was van de dood van de Slovaakse man.

Vlaams minister-president Jan Jambon zal morgen in Brasschaat de pers te woord staan over zijn rol in de zaak-Chovanec.

Jambon moet zich onder meer verantwoorden over de contacten tussen zijn voormalig kabinet en de Slovaakse ambassadeur. Die zou het team rond Jambon in de dagen na de dood van de 38-jarige Jozef Chovanec eind februari 2018 in een politiecel in de luchthaven van Charleroi, op het matje hebben geroepen. Vraag is in hoeverre toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Jambon zelf op de hoogte was van het brutale overlijden van de man. Volgens huidig minister van Binnenlande Zaken Pieter De Crem (CD&V) was het kabinet van de N-VA’er wel degelijk geïnformeerd.

Jambon ontkende enkele dagen geleden dat hij weet had van de dood van Chovanec. Later liet hij weten dat hij zich een onderhoud met de Slovaakse ambassadeur, noch de tragische gebeurtenissen kon herinneren. Ook ambassadeur Stanislav Vallo zelf verklaarde aan VRT dat hij zich niet precies kon herinneren of hij met Jambon zelf, dan wel met een kabinetsmedewerker contact had.

Verschillende N-VA’ers, waaronder Theo Francken en minister van Onderwijs Ben Weyts, namen Jambon al in bescherming en betogen dat er van een doofpotoperatie geen sprake is.

Het uur van het persmoment is nog niet geweten.