Royal Excel Moeskroen in verdenking gesteld voor oplichting

Voetbalclub Royal Excel Moeskroen is door onderzoeksrechter Claise in verdenking gesteld voor valsheid in geschrifte, gebruik van valse stukken en oplichting.

Het onderzoek naar de gang van zaken bij Moeskroen loopt al enige tijd. Eind 2018 vonden er huiszoekingen plaats bij de club en de woningen van enkele leden van de raad van bestuur. Alles draait om de periode waarin Pini Zahavi de club leidde terwijl dat als makelaar verboden was.

De voorbije weken hebben de onderzoekers in het fiscaal paradijs Malta (van waaruit Zahavi opereert) dan heel bezwarend materiaal verzameld tegenover Moeskroen. Daarop heeft onderzoeksrechter Michel Claise de leidinggevenden van de 1A-club met dat materiaal geconfronteerd. Zij zouden verbaasd gereageerd hebben op de stukken die hij in handen had. Daarop werd besloten om de club in verdenking te stellen in valsheid geschrifte en gebruik van valse stukken.

Medewerking

‘Moeskroen werd op de hoogte gebracht van de aanklacht van zaken vóór november 2018’, reageert de club in een persbericht. ‘Wij namen akte van de beslissing van onderzoeksrechter Michel Claise en zijn van plan, zoals we altijd hebben gedaan, onze volledige medewerking aan het onderzoek te blijven verlenen. Deze aanklacht, een volgende stap in de gerechtelijke procedure tegen de club, loopt geenszins vooruit op de beslissing van de officier van justitie of de rest van de procedure.’

Zahavi

Pini Zahavi was dertig jaar lang een van de grootste makelaars van de wereld, met exclusieve contacten in de Premier League. Fali Ramadani werkte zich op tot de koning van de transferjungle in de Balkan. In 2015 sloegen beiden de handen in elkaar. Ze lieten hun oog vallen op Moeskroen, een club in een centraal gelegen land met weinig regels en een goed voetbalniveau. Een ideaal station voor hun handel in voetballers.

Onmiddellijk na de komst van Zahavi en Ramadani kwam een transferkoorts op gang waarbij in vijf jaar tijd 109 spelers tekenden bij Moeskroen. Velen van hen kwamen nooit in actie voor Les Hurlus en van sommigen wordt betwijfeld of ze ooit in België zijn geweest. Zowel de voetbalbond, die de aansluitingen beheert, als de FIFA, die het overzicht bewaart, moet van de ongezonde spelerstrafiek op de hoogte zijn geweest. Maar nooit stelden de bonden een ernstig onderzoek in naar Moeskroen. Ook niet toen de FIFA eind 2015 makelaars verbood om belangen te hebben in een club. Zahavi en Ramadani, die begin februari van dit jaar werd opgepakt in Spanje op beschuldiging van belastingfraude, stelden familieleden of stromannen aan in het bestuur en de kous was af.

Terwijl de witwasmachine van Moeskroen op volle toeren draaide, vielen er ook slachtoffers. OHL (dat degradeerde in 2016), Westerlo (2017) en KV Mechelen (2018) stapten naar het BAS om de licentie van Moeskroen aan te vechten. Maar hoewel de clubs duidelijke elementen aanbrachten dat Zahavi en Ramadani Moeskroen controleerden, durfde noch de bond, noch het BAS de Henegouwse makelaarsclub af te vallen. Ook dit jaar kreeg Moeskroen opnieuw een licentie voor 1A, hoewel het die in eerste instantie niet kreeg.