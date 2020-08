Ben Weyts vertrok traag, maar toen kwam de coronacrisis

Op 1 september gaan alle leerlingen weer naar school, van het eerste kleuterklasje tot het zesde middelbaar. Eind juni had niemand verwacht dat Ben Weyts (N-VA), Vlaams minister van Onderwijs, dat voor mekaar zou krijgen.

Ben Weyts (N-VA) zit bijna een jaar in het zadel als minister van Onderwijs. Hij kende een trage start, maar toen kwam de coronacrisis. Die pakte Weyts stevig aan, en op 1 september openen alle scholen de deuren, tegen de verwachtingen in. Klaas Maenhout en Simon Grymonprez spraken hem over zijn eerste jaar als minister van Onderwijs.

Credits

Journalisten Klaas Maenhout & Simon Grymonprez | Presentatie Alexander Lippeveld | Eindredactie Pieter Van Maele | Audioproductie Fien Dillen & Brecht Plasschaert | Muziek Brecht Plasschaert | Chef Podcast Bart Dobbelaere

