Vrouw aangehouden omdat ze pasgeboren baby zou hebben omgebracht

De onderzoeksrechter in Brussel heeft een 28-jarige vrouw aangehouden voor kindermoord, omdat ze haar pasgeboren baby zou omgebracht hebben.

De vrouw had zich volgens het parket Halle-Vilvoorde woensdag in het ziekenhuis aangeboden met verwondingen van gynaecologische aard. Aangezien ze een verwarrende uitleg gaf, verwittigden de artsen de politie. In haar woning werd het levenloze lichaam van een pasgeboren baby gevonden. Alles wijst erop dat ze haar kind heeft omgebracht.

‘Toen in de woning waar K.A. verbleef, de menselijke resten van een pasgeboren baby werden aangetroffen, werd de onderzoeksrechter gevorderd voor feiten van kindermoord’, zegt parketwoordvoerder Gilles Blondeau. ‘K.A. werd van haar vrijheid beroofd en voorgeleid bij de onderzoeksrechter die haar heeft aangehouden. Ze zal volgende week voor de raadkamer moeten verschijnen.’

Uit het onderzoek is gebleken dat K.A. naar alle waarschijnlijkheid alleen gehandeld heeft en dat de andere familieleden die op hetzelfde adres in Liedekerke (Vlaams-Brabant) verbleven niets van de feiten afwisten. Verder onderzoek zal klaarheid moeten brengen over de precieze omstandigheden en de geestesgesteldheid van K.A.