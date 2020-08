Nieuw boek schetst bitse strijd tussen Melania en Ivanka Trump

Liggen first lady Melania en first daughter Ivanka Trump op ramkoers? Een nieuw boek van voormalig Melania-vertrouweling Stephanie Wolkoff schetst in elk geval het beeld van een bijzonder verzuurde relatie tussen de twee vrouwen.

‘Operatie Blokkeer Ivanka was niet zoveel betekenend, maar Melania hield zich er wel mee bezig. Naar onze mening moest Ivanka zichzelf niet zo in het centrum van de aandacht plaatsen op haar vaders inauguratie.’

In Melania and me: the rise and fall of my frienship with the first fady, dat in september in de Amerikaanse boekenwinkels ligt, laat Stephanie Wolkoff, voormalig directeur bij Vogue en vriendin van Melania Trump, een bijzonder somber beeld zien van de relatie tussen de echtgenote van de president en diens dochter. Volgens Wolkoff is er achter de schermen een bitse machtsstrijd gaande in het Witte Huis. Zo schrijft ze dat Ivanka en haar echtgenote Jared Kushner, die allebei als staflid in het Witte Huis werken, ten alle tijden controle proberen uitoefenen op de first lady. Ivanka, die door Melania steevast als ‘princess’ wordt omschreven, zou daarbij systematisch steeds meer kantoorruimte opeisen in de East Wing, waar normaliter het personeel van de first lady huist. ‘Ivanka was medogenloos en was ervan overtuigd haar rol als first daughter uit te spelen door zo veel mogelijk kantoorruimte van Melania in te nemen. Ze wilde voor het oog van het publiek de enige vrouw aan Trumps zijde zijn.’

Lock her up

Ook zou Ivanka zich volgens Wolkoff bezondigd hebben aan dezelfde inbreuken waar Trump de Democratische presidentskandidate Hillary Clinton zo hard voor aanpakte. Zo staat in het boek dat Ivanka haar professionele contacten in het Witte Huis vroeg om haar private e-mailadres te gebruiken. In 2016 scandeerde de aanhang van Donald Trump nog luidop ‘Lock her up’ toen Trump suggereerde dat Clinton haar privémailadres voor staatszaken gebruikte. ‘Zou iemand dat naar Ivanka geroepen hebben voor het gebruik van een private server? Doubtful’, schrijft Wolkoff. ‘Dat hele mailschandaal was op z’n minst hypocriet. Maar de Trumps bedenken hun eigen regels.’

Slordige inauguratie

Het boek schetst tot slot ook een beeld van de bijzonder haastige en slordige poging om een comité voor Trumps inauguratie samen te stellen. Na enkele ontslagen, werd zelfs de 25-jarige John McEntee, ‘een jongen die eruit ziet alsof hij net van de universiteit komt’, zo staat te lezen, aangesteld als hoofd van het comité. Uiteindelijk zou de inauguratie ook het einde van de vriendschap tussen Wolkoff en de Trumpfamilie betekenen. Een onderzoek naar fondsen wees uit dat de firma van Wolkoff, die mee de inauguratie hielp organiseren, zo’n 26 miljoen dollar ontving. Daarvan ging slechts 1,6 miljoen dollar naar onderaannemers en verkopers.