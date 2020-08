Patrick De Koster, makelaar van Kevin De Bruyne, nu ook aangehouden

Patrick De Koster (55), de makelaar van Kevin De Bruyne, die donderdag werd opgepakt en urenlang werd ondervraagd, verscheen na een nachtje in de cel vrijdagmiddag voor de onderzoekrechter. Die heeft nu ook beslist om hem aan te houden.

Het onderzoek van onderzoeksrechter en fraudejager Michel Claise naar De Koster werd opgestart in 2019, en is het gevolg van een klacht van Herwig De Bruyne, de vader van de 29-jarige Rode Duivel. Een financieel dispuut ligt aan de basis van die klacht.

Het gaat naar verluidt om feiten die dateren uit de jaren 2013 en 2014, toen De Bruyne bij het Duitse Wolfsburg speelde. Het parket zal in principe nog meer toelichting geven, maar intussen kreeg De Koster dus te horen dat hij aangehouden is. Dat betekent dat hij in de cel blijft en dat hij nog verder kan/zal worden ondervraagd. De hele zaak is opmerkelijk omdat De Koster en vader De Bruyne, toch in die periode, goed bevriend waren met elkaar.

Woensdag verschijnt De Koster voor de raadkamer.