‘Jerusalema’, de Zuid-Afrikaanse danshype die stilaan de wereld verovert, is ook een hit in het Universitair Ziekenhuis Gent. Liefst 250 medewerkers waagden zich donderdag aan de bekende dance challenge.

Op het grasveld voor het Kinderziekenhuis dansten de verpleegkundigen, dokters en ander personeel op de wereldhit ‘Jerusalema’. Een arts en adjunct-hoofdverpleegkundige haalden er hun dansschool bij en een technisch medewerker werd dj. Patiënten, bezoekers en andere medewerkers konden het allemaal volgen vanuit hun raam.

‘De samenhorigheid die we voelden tijdens de covid-19-crisis zie en voel je hier nog elke dag’, zegt woordvoerster Karlien Wouters. ‘Maar vandaag kon je er niet naast kijken. Het was heerlijk om samen op een veilige manier te dansen en zo nog even de zomer vast te houden.’