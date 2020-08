Nederlandse politie vindt 20.000 euro in koffiezetapparaat

In een woning in Rotterdam is de politie vorige week gestuit op een bedrag van 20.000 euro, dat verborgen was in een koffiezetapparaat.

De politie ontdekte het geld na een voertuigcontrole op de Boompjes. Daar trof de politie al 42.000 euro aan in een verborgen ruimte van de auto van een 50-jarige bestuurder.

Ook had de man een Rolex-horloge, waarvan hij niet kon aantonen dat hij daar op een rechtmatige manier aan was gekomen, meldt de politie vrijdag. De man verklaarde geen werk te hebben. Het geld, het horloge, de auto, dure merkkleding en designschoenen zijn in beslag genomen. Tegen de man is proces-verbaal opgemaakt wegens witwassen. Hij kreeg een boete van ruim 6.300 euro en deed afstand van alles waarop beslag was gelegd.