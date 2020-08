Na het oplaaiende drugsgeweld de afgelopen dagen deed de Antwerpse politie extra controles in de omgeving van Deurne, maar dat hield de aanslagplegers blijkbaar niet tegen. Bij de buurtbewoners overheerst vooral boosheid. ‘Als wij dit al van ver zagen aankomen, waarom de politie dan niet?’

Op de Turnhoutsebaan in Deurne, vlak bij het Cogelsplein, werd afgelopen nacht de gevel van horecazaak The Pasta House beschoten. ‘Dat pastarestaurant is nog nooit open geweest. In twee jaar tijd niet ...