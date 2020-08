Matthieu Bonne van Kamp Waes stopt noodgedwongen zwemtocht langs kust

Door de felle wind vannacht slaagde de 26-jarige Mathieu Bonne, bekend van het VRT-programma Kamp Waes, er toch niet in de Belgische kust af te zwemmen. Dat meldt VRTNWS.

Bonne begon gisteren aan de zwemtocht van 67 kilometer die hem langs heel de Belgische kust zou leiden, van de Panne tot Knokke-Heist. Een uur en 46,5 kilometer later moest hij echter opgeven door het slechte weer, waarbij de wind op 7 beaufort stond.

Het was een moeilijke beslissing, zegt ook begeleider Danny Raveau aan Radio 2: ‘Op een bepaald moment is de wind fel aangewakkerd en kwam hij op kop. We kregen ook een stormmelding. De schipper kwam persoonlijk uit zijn stuurhut en zei aan Matthieu dat er geen doorkomen meer aan was. Jammer, want Matthieu voelde zich heel goed.’

Zo goed, dat de zwemmer zelfs voor lag op het opgestelde schema, maar het was volgens zijn team niet meer veilig om verder te gaan.

In 2015 en ook in 2016 probeerde Kortrijkenaar Jean-Luc Piens de Belgische kust al eens af te zwemmen, maar ook hij moest opgeven.