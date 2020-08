Met een onverwacht afscheid om gezondheidsredenen laat de rechtse premier Abe Shinzo een leegte achter in de Japanse politiek. Hij bracht stabiliteit, maar niet de omslag die Japan nodig had.

In 2019 kwam de Japanse premier met een verzoek aan de wereld: laat onze namen voortaan in de Japanse volgorde staan. Familienaam dus eerst en voornaam laatst, in plaats van de Westerse volgorde die Japan ...