Schiphol schrijft dieprode cijfers door crisis en schrapt banen

Het Nederlandse luchthavenbedrijf Royal Schiphol Group heeft door de coronacrisis in de eerste zes maanden van het jaar een verlies geleden van 246 miljoen euro. Het bedrijf wil de kosten omlaag krijgen en zet daarom het mes in het personeelsbestand. Daarbij zullen naar verwachting honderden banen verdwijnen, op een totaal van 3.000 werknemers.

Volgens het bedrijf is de impact van de crisis op de luchtvaartsector ongekend. Zo viel de passagiersstroom op Schiphol op jaarbasis 62,1 procent lager uit tot een totaal van 13,1 miljoen reizigers. Het aantal vliegbewegingen daalde met 52,1 procent. Ook qua vrachtvolume was er sprake van een neergang. Deze viel 14,5 procent lager uit. Ook Eindhoven Airport en Rotterdam The Hague Airport hadden een aanzienlijke terugval in het verkeersvolume.

Om de kosten te drukken sloot Schiphol in de eerste maanden van de crisis onder meer een deel van de terminal en werd gesneden in de uitgaven.

Voor dit jaar rekent Schiphol op een afname van het aantal passagiers tussen de 55 en 72 procent op jaarbasis. Hoe de toekomt er zal uitzien is nog onduidelijk. De verwachting is dat het vliegverkeer op zijn vroegst in 2023 en mogelijk pas in 2025 weer op het niveau van vorig jaar zal zijn. Om die reden wil Schiphol de bedrijfslasten met een vijfde tot een kwart terugdringen.

Eerder was al besloten dividend over 2019 en de variabele beloning voor het management niet uit te keren. Verder wordt de hoogte van investeringen aangepast. Toch steekt het luchthavenbedrijf dit jaar en volgend jaar 1,5 miljard euro in verbetering van de luchthavens. In de eerste zes maanden van dit jaar werd 411 miljoen euro uitgegeven in onder meer de herinrichting van vertrekhal 1, de realisatie van de nieuwe pier en andere bouwprojecten. Ook kocht Schiphol een stuk grond. Andere projecten, waaronder de bouw van de nieuwe terminal, zijn voor minstens twee jaar uitgesteld.