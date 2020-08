Onafhankelijke commissie gaat misbruik in de turnwereld onderzoeken: ‘Sportclub moet een veilige thuishaven zijn’

Begin augustus druppelden de eerste getuigenissen over mentaal misbruik in de turnwereld binnen, nu komt er een onafhankelijke onderzoekscommissie om een rapport op te stellen over de zaak. De commissie op initiatief van Vlaams minister van Sport Ben Weyts zal de getuigenissen rond de topsportwerking bij Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw (Gymfed) verder onderzoeken.