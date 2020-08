Ook ijshockeycompetitie NHL stilgelegd uit protest na politiegeweld in VS

In de Noord-Amerikaanse ijshockeycompetitie NHL worden de wedstrijden in de play-offs van donderdag en vrijdag uitgesteld uit protest na het politiegeweld tegen de zwarte Amerikaan Jacob Blake in Kenosha in de staat Wisconsin, zo maakte de NHL bekend.

‘Na lang overleg hebben de NHL-spelers besloten dat het beter is om twee dagen op rij niet te spelen’, klinkt het in een mededeling van de NHL. ‘Wij steunen hen daarin en verplaatsen de vier wedstrijden in kwestie. Daarnaast passen wij ook de rest van de kalender aan.’

Het gaat om de duels Philadelphia Flyers - New York Islanders en Vegas Golden Knights - Vancouver Canucks. Vanaf zaterdag worden de wedstrijden ingehaald.

Eerder werden in de basketliga’s NBA en WNBA, voetbalcompetitie MLS en baseballcompetitie MLB al wedstrijden uitgesteld.

Op de WTA- en ATP-toernooien van Cincinnati werd er beslist om donderdag niet te spelen, na een eerdere boycot van de Japans-Haïtiaanse Naomi Osaka. Uiteindelijk besliste de voormalige nummer een van de wereld om haar halve finale tegen Elise Mertens vrijdag toch af te werken. In een mededeling zei ze daar donderdagavond het volgende over: ‘Na langdurig overleg met de WTA en USTA, heb ik op hun verzoek afgesproken om vrijdag te spelen. Ze boden aan om alle wedstrijden uit te stellen tot vrijdag en ik vind dat dat meer aandacht geeft aan de beweging.’ Ze bedankt ook de organisatoren voor hun steun.