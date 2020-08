Door Amerikaanse politie neergeschoten Jacob Blake ‘met handboeien vastgemaakt aan bed’

Jacob Blake, de 29-jarige zwarte man die in de rug werd geschoten door de politie in Wisconsin, ligt met handboeien vastgemaakt aan zijn ziekenhuisbed. Dat heeft zijn vader aan de krant Chicago Sun-Times gezegd.

Andrew Yang, een prominente politicus van de Democraten, zei dat hij met de vader sprak en dat hij die informatie in dat gesprek ook vernam. ‘Hij is vastgemaakt, ook al kan hij zijn benen niet bewegen’, zei Yang in een bericht op Twitter.

Blake raakte zwaargewond tijdens een politie-interventie, en zijn familie vreest dat hij nooit meer zal kunnen stappen. De omstandigheden van het schietincident blijven onduidelijk. Het openbaar ministerie verklaarde woensdag dat er een mes werd gevonden op de plaats van de feiten, maar het is onduidelijk of dat relevant is in de zaak en over wat voor mes het gaat.

Protesten in Kenosha houden aan

Ook in de nacht van donderdag op vrijdag kwamen opnieuw een paar honderd mensen op straat in Kenosha, het stadje waar Blake neergeschoten werd. Verschillende staten hebben troepen van de Nationale Garde gestuurd om de plaatselijk politie te helpen. Lokale media melden echter geen incidenten en de protesten zouden rustiger zijn verlopen dan de dagen daarvoor. De demonstranten wandelden langs het kruispunt waar de 17-jarige Kyle Rittenhouse woensdag twee mensen neerschoot, waarvan een het niet overleefde, en verzamelden zich op de plaats waar Rittenhouse een derde demonstrant dodelijk neerschoot.

Er geldt nog steeds een avondklok in de stad en die zal vermoedelijk blijven tot zondag, al wordt die niet gerespecteerd door de demonstranten.

Tijdens een persconferentie zei de Democratische gouverneur van Wisconsin Tony Evers dat hij uitkijkt naar de wederopbouw van Kenosha en naar het aanpakken van gebroken systemen en sociale ongelijkheid. Er klonk ook dat het onderzoek naar het neerschieten van Blake nog volop aan de gang is.

Op het einde van de persconferentie mochten journalisten geen vragen stellen, meldt de plaatselijke nieuwszender CBSN Chicago.