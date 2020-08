Zeven CKS-vestigingen heropenen de deuren

De modeketen CKS gaat gedeeltelijk weer open. De eigenaars zijn veranderd, maar het aanbod in de winkel niet.

Een week nadat Claes Retail Group (CRG) het modemerk CKS overnam van de failliete groep FNG, heropenen zeven CKS-winkels vandaag hun deuren. Dat meldt Bart Claes, de ceo van CRG, in een persbericht. De flagshipstores in Antwerpen, Gent, Leuven, Mechelen, Nieuwpoort en de winkelcentra Waasland en Wijnegem zullen weer klanten ontvangen. ‘De medewerkers staan ­paraat om de heropening in goede banen te leiden’, laat Claes ­weten. En hij prijst de gedrevenheid van het personeel.

Ook de webshop van het ­modemerk zou binnenkort weer worden opgestart. Over de timing daarvan bestaat nog geen duidelijkheid. CRG stelt ­alles in het werk om dat zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen. Ook onder de nieuwe eigenaars zullen de identiteit en de kwaliteit van het merk CKS intact blijven, voegt Claes er nog aan toe. Of er naast deze ­zeven winkels nog andere CKS-vestigingen heropend worden, staat niet vast. Daarover nam CRG nog geen beslissing.

53 banen gered

CKS is een van de winkelketens die meegesleept werd in de val van het FNG-imperium van Dieter Penninckx. De keten telde oorspronkelijk 23 winkels. Daarnaast waren er 32 shop-in-shoplocaties in de warenhuizen van Inno. Daarvan zullen er veertien blijven bestaan. De doorstart van een beperkt aantal winkels onder de CRG-vleugels betekent dat er 53 arbeidsplaatsen gered werden.

CRG is al eigenaar van de ­modeketens JBC en Mayerline. Het bedrijf, dat geleid wordt door de twee kinderen van JBC-stichter Jean-Baptiste Claes, staat vooral bekend om zijn kinderkleding. Met CKS heeft het de tak ­damesmode flink verstevigd. Het bedrijf slaat hiermee twee vliegen in één klap: een concurrent valt weg en het winkelaanbod wordt uitgebreid met vestigingen op goede locaties. Behalve CKS heeft CRG ook de ketens Fred & Ginger en Baker Bridge overgenomen. Daarvan blijven alleen de merknamen behouden, niet de winkels.