Op 2 juli 2018 is de Slovaakse ambassadeur formeel: toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) is persoonlijk ingelicht over de zaak-Chovanec. Vandaag wil hij dat evenwel niet herhalen. ‘Dit was het moeilijkste dossier van mijn diplomatie carrière.’

‘Ambassadeur Vallo heeft via de Slovaakse ereconsul in Mons contact gehad met Minister van Binnenlandse Zaken Jambon en hem de situatie uitgelegd. Minister Jambon gaf geen verdere informatie over de zaak ...