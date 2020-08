BeNe Ladies Tour wordt vanaf volgend jaar Baloise Ladies Tour: ‘Unieke rittenwedstrijd voor vrouwen”

De BeNe Ladies Tour, een vierdaagse rittenkoers van de Lage Landen voor vrouwen elite, zal vanaf volgend jaar de naam Baloise Ladies Tour krijgen. De firma Baloise Insurance verbindt vanaf 2021 haar naam aan de wedstrijd die de voorbije jaren een mooi bestaansrecht verwierf in het internationale vrouwenwielrennen. Via de samenwerking met de verzekeraar wil de organisatie de lat nog hoger leggen.

“We zijn verheugd met deze overeenkomst die loopt tot en met de editie van 2023. Het opzet van deze rittenwedstrijd blijft hetzelfde. De Baloise Ladies Tour zal zowel Nederland als België blijven aandoen. Baloise Insurance was al partner van de vierdaagse maar de samenwerking wordt nu verstevigd. Met onze nieuwe titelsponsor willen we de wedstrijd in al zijn geledingen opwaarderen, wat het niveau van deze wedstrijd ten goede komt”, geeft organisator Geert Stevens mee.

Baloise is ook al naamsponsor van de Baloise Belgium Tour, de Ronde van België voor mannen. “Bij Baloise Insurance vinden we diversiteit een erg belangrijke waarde en die trekken we consequent door in onze sponsoringspolitiek. We zijn blij onze naam te kunnen verbinden aan deze unieke rittenwedstrijd voor vrouwen. Zo ondersteunen we het wielrennen voor vrouwen dat steeds meer aanhang vindt zowel competitief als recreatief. Gezien ook onze groeiende activiteiten in Nederland is het meegenomen dat de Baloise Ladies Tour niet alleen in België maar ook in Nederland gereden wordt”, meldt directeur Bart Walraet van Baloise.

De Baloise Ladies Tour vindt volgend jaar plaats van donderdag 8 tot en met zondag 11 juli 2021. Het rittenschema wordt later bekendgemaakt.

De Duitse Lisa Klein was in 2019 de laatste winnares van deze rittenkoers voor vrouwen die dit jaar niet plaatsvond wegens het coronavirus. Jolien D’hoore (2015 en 2016) en de Nederlandse Marianne Vos (2017 en 2018) wonnen de wedstrijd elk tweemaal. De Zweedse Emma Johansson schreef de eerste editie op haar naam.