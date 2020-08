Verdachte van rellen op strand van Blankenberge komt vrij onder voorwaarden

In de zaak van de massale vechtpartij op het strand van Blankenberge komt een 18-jarige verdachte uit Sint-Gillis vrij onder voorwaarden. Dat heeft de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling (KI) bepaald, na beroep tegen de beslissing van de raadkamer van Brugge. Een tweede verdachte die ook de vrijlating vroeg, blijft wel in de cel.

De massale vechtpartij ontstond zaterdag 8 augustus in de late namiddag op het strand van Blankenberge, ter hoogte van de Weststraattrap. Bij het incident waren tientallen amokmakers betrokken. Op beelden is duidelijk te zien hoe de onruststokers zich ook tegen de politie keerden. Daarbij werd een politieman zelfs met een parasol te lijf gegaan.

De lokale politie van Blankenberge/Zuienkerke moest de hulp inroepen van meerdere andere politiezones om de gemoederen te bedaren. Uiteindelijk werden zeventien betrokkenen bestuurlijk aangehouden. Drie jongemannen uit het Brusselse werden door de Brugse onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van gewapende weerspannigheid en van opzettelijke slagen en verwondingen met werkonbekwaamheid tot gevolg.

De Brugse raadkamer oordeelde twee weken geleden dat A.D. (18) uit Sint-Gillis de gevangenis onder voorwaarden mocht verlaten, maar het parket tekende beroep aan. De raadkamer besliste ook dat D.B. (18) uit Jette en M.B. (20) in de gevangenis moesten blijven, maar die laatste ging ook in beroep tegen de beslissing.

De Gentse kamer van inbeschuldigingstelling heeft donderdagavond bepaald dat A.D. de gevangenis mag verlaten onder voorwaarden. Van de raadkamer kreeg de tiener een verbod om de komende drie maanden naar de kust te komen, maar het is niet duidelijk of dat verbod bevestigd werd door de KI. De andere verdachte moet in de cel blijven in het belang van het onderzoek.