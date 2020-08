Steriele kikkers moeten Amerikaanse stierkikker uit onze waterlopen verdrijven

In de strijd tegen de Amerikaanse stierkikker, een invasieve exoot, zullen in de vallei van de Grote Nete door de Hogeschool PXL ontwikkelde steriele kikkers worden uitgezet. Die moeten de populatie van de Amerikaanse indringers op een natuurlijke wijze terugdringen.

Na de Chinese wolhandkrabben zijn er nieuwe indringers die onze waterlopen proberen in te nemen. De Amerikaanse stierkikker voelt zich thuis in voedselrijke wateren, maar heeft als invasieve exoot geen natuurlijke vijanden in onze streken. Vooral in de provincie Antwerpen komen grote populaties voor en krijgen inheemse kikkers en salamanders geen kansen meer.

Stierkikkers zijn volgens Natuurpunt tot 22 centimeter groot en wegen tot een halve kilogram. Ze zijn bruingroen en eten ongeveer alles wat er in hun muil past.

De Hogeschool PXL, het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Natuur & Bos en Natuurpunt hebben nu de handen in elkaar geslagen om het dier op een duurzame manier te bestrijden. Een van de toegepaste technieken is volgens de betrokken organisaties een wereldprimeur. Die bestaat erin dat door de Hogeschool PXL gekweekte steriele triploïde kikkers uitgezet worden (triploïde omdat in elke celkern drie sets van chromosomen voorkomen in plaats van de normale twee), zonder het gebruik van chemische middelen.

Geen grote afvangstcampagnes nodig

In het najaar zullen deze gekweekte steriele larven uitgezet worden in een drietal omheinde vijvers in Scheps (Balen). Eens volwassen, zullen ze de concurrentie kunnen aangaan met vruchtbare Amerikaanse stierkikkers.

‘Omdat de bevruchting door de steriele mannetjes mislukt, ontwikkelen heel wat legsels zich niet meer. Het aantal Amerikaanse stierkikkers zal hierdoor afnemen zonder grote afvangstcampagnes’, luidt het. Deze techniek zou de ‘meest duurzame en diervriendelijke optie’ moeten zijn om de Amerikaanse stierkikker in Vlaanderen te bestrijden.

In Kasterlee, Arendonk, Hoogstraten en Huldenberg, waar zich geïsoleerde populaties van de Amerikaanse stierkikker bevinden, zullen wel nog traditionele technieken gebruikt worden om de populaties in de perken, bijvoorbeeld via fuikvangsten.

In het project investeerden de provincie Antwerpen, Vlaanderen en Europa samen bijna 1,5 miljoen euro.