Militaire junta laat Malinese president Keïta vrij

Ibrahim Boubacar Keïta, de Malinese president die twee weken geleden werd afgezet door muitende militairen, is vrijgelaten. Dat laat de junta die hem gevangen hield vandaag weten. Keïta treedt meteen af als president.

Ibrahim Boubacar Keïta is weer op vrije voeten. De 75-jarige president werd op 18 augustus afgezet en vervolgens gevangengenomen door een militaire junta die de macht greep. Naast Keïta werden ook premier Boubou Cassé en verschillende belangrijke civiele en militaire functionarissen gearresteerd. Volgens de familie van de president werden zij gevangengehouden in een militaire basis op enkele kilometers van hoofdstad Bamoko.

In Mali is het al maanden onrustig. Veel Malinezen houden Keïta verantwoordelijk voor de onveiligheid in het land en een slepende politieke en economische crisis. De militaire junta wil naar eigen zeggen met hun ‘Nationaal Comité voor Volkswelzijn’ een voorlopige overgangsregering vormen. Keïta liet na zijn vrijlating in elk geval weten onmiddellijk af te treden als president om verder bloedvergieten te voorkomen. Hij geniet volledige bewegingsvrijheid.