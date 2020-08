De cultuursector heeft onder het motto #Soundofsilence in verschillende steden actiegevoerd voor een versoepeling van de coronamaatregelen.

In Antwerpen, Brugge, Brussel, Gent, Hasselt, Leuven en Mechelen werd steeds op een van de grote pleinen symbolisch een groot oranje kruis gemaakt door actievoerders van #Soundofsilence. Nadat het liedje ‘Sound of Silence’ van Simon & Garfunkel werd opgelegd, hielden de actievoerders twee minuten stilte.

#Soundofsilence, dat niet toevallig de afkorting SOS vormt, is de noemer onder welke verschillende actievoerders uit de cultuursector zich hebben georganiseerd, en vanwaaruit ze meer aandacht vragen voor de sector die zwaar werd getroffen door de coronamaatregelen.

De beweging roept vooral op tot meer perspectief en blijft hameren op de vraag tot een maximum aantal bezoekers voor de sector in functie van capaciteit, en dus geen absolute aantallen zoals momenteel de regel is.

Eerder hield de beweging al een actie op sociale media, maar dat was volgens de actievoerders niet langer genoeg. ‘De burgerzin raakt stilletjes aan op. De drama’s in huiskamers, het verborgen psychische lijden en de relletjes op openbare plaatsen nemen toe. Logisch. Het aanbod is gefnuikt, het sociale weefsel is weg en er zijn niet genoeg alternatieven beschikbaar’, klinkt het. ‘Laat ons dus allemaal samen een compromis zoeken.’