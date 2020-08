Annemiek van Vleuten kroont zich nu ook tot Europees kampioene

Annemiek van Vleuten heeft zich in Plouay tot Europees kampioene op de weg gekroond. De Nederlandse wereldkampioene was na bijna 110 kilometer op Franse wegen en een bijzonder spannende finale net te sterk voor Elisa Longo Borghini. Van Vleuten volgt op de erelijst haar landgenote Amy Pieters op.

De Poolse Katarzyna Niewiadoma mocht als derde mee het podium op. Chantal Van den Broek-Blaak werd als tweede Nederlandse vierde op vijf seconden van Van Vleuten, die voor het eerst de Europese titel pakte in haar rijkgevulde carrière.

Lotte Kopecky werd de eerste Belgische op een knappe zevende plaats. Ze verloor 3’27” op Van Vleuten, die in 2020 zes van de acht wedstrijden waaraan ze deelnam won.

Bliksemafleider

Van Vleuten kroonde zich tot haar eigen verbazing tot winnares in Plouay. ‘Opeens was ik weg’, zei ze aan de NOS na afloop. ‘Ik reed niet mee omdat ik wist dat we het met twee (met Van den Broek-Blaak, red.) wilden spelen. Ik was bliksemafleider, tot frustratie van Longo Borghini en Niewiadoma. Ik had ook al zoveel gedaan en plots zat ik in de kopgroep.’

Maar toen haar landgenote moest lossen, was het aan de wereldkampioene om toch voor de zege te gaan. ‘Het beste was er bij mij wel af en Longo Borghini was hartstikke goed vandaag. Ik kreeg het niet cadeau. Ik was wel blij dat we Niewiadoma kwijtraakten omdat ik weet dat ik sterker ben dan Longo Borghini in een sprint. Maar ik begon eigenlijk te vroeg. Dat was wel een beetje dom (lacht). Ik voelde wel druk vandaag omdat ik eigenlijk wilde dat de anderen zouden winnen. We hebben de koers heel zwaar gemaakt en ik ben best gaar nu.’

Van den Broek-Blaak beaamde de woorden van Van Vleuten. ‘Om heel eerlijk te zijn baal ik natuurlijk wel. Als het een sprint was geworden, had ik zeker een grote kans gemaakt. Maar Annemiek wint, dus moet ik blij zijn, ook omdat ze voor mij wilde rijden. Annemiek reageerde echter fantastisch en maakte het geweldig af.’

Uitslag:

1. VAN VLEUTEN Annemiek (NL) in 02:50:46

2. LONGO BORGHINI Elisa (ITA) z.t.

3. NIEWIADOMA Katarzyna (POL) +5”

4. VAN DEN BROEK-BLAAK Chantal (NL) z.t.

5. CORDON-RAGOT Audrey (FRA) +2’29”

6. BRENNAUER Lisa (DUI) +3’27”

7. KOPECKY Lotte (BEL) z.t.

8. VOS Marianne (NL)

9. CECCHINI Elena (ITA)

10. PIETERS Amy (NL)

Dadelijk meer.