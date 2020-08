Vivaldi is plan A, maar het blijft wachten op CD&V

Voor zover dat nog nodig was, sloot Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert gisteren de paars-gele piste helemaal, in een gesprek met Bart De Wever (N-VA). Hij zet nu al zijn energie op het overtuigen van CD&V.

Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert heeft gisteren een gesprek gehad met N-VA-voorzitter Bart De Wever. Dat mag opvallend genoemd worden. De relatie tussen N-VA en de liberalen, vooral de Franstalige MR, zit ver onder het vriespunt. In het vorige gesprek dat de twee hadden, dreigde De Wever volgens de liberalen met verkiezingen. Deze keer maakte Lachaert de N-VA’er duidelijk dat hij een zogenaamde Vivaldi-coalitie op de been wil brengen met liberalen, socialisten, groenen en CD&V.

Daarmee doet de koninklijk opdrachthouder wat onder meer CD&V van hem verwachtte: duidelijkheid scheppen over paars-geel. Paars-geel is dood. For now. Pas als Vivaldi onmogelijk blijkt omdat CD&V niet mee wil, kan N-VA opnieuw in het spel komen.

Volgens Het Nieuwsblad is er ook afgesproken dat Open VLD zich wat meer terughoudend zal opstellen in de zaak-Chovanec.

